Candidatos escapam da cadeia graças à lei eleitoral Dois candidatos com ficha suja na polícia escaparam de ser presos em São Paulo em razão da proximidade das eleições. O vereador em Limeira Antônio Cesar Cortez (PV), candidato a deputado estadual conhecido como Quebra Ossos, é acusado de receber propina de R$ 140 mil do empresário do setor de merendas Eloízo Gomes Afonso Durões, preso dia 23. Cortez não foi para a cadeia porque a lei eleitoral não permite prisão de candidatos 15 dias antes das eleições - salvo em caso de flagrante. Durões é dono da SP Alimentação suspeita de movimentar R$ 280 milhões em notas frias e de corromper políticos e funcionários públicos. Segundo denúncia do Ministério Público Estadual, o vereador Cortez lavou dinheiro da propina comprando um apartamento em Campinas. Ele alega inocência e continua em campanha.