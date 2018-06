Candidatos exibem suas biografias na estreia Foram programas de apresentação dos candidatos ao eleitor. Nada mais natural que seus nomes fossem as palavras mais citadas. "Serra" teve 19 menções. "Dilma" foi pronunciada 18 vezes. Descontados os monossílabos, foram os dois vocábulos - e os assuntos - que monopolizaram as estreias do horário eleitoral dos programas dos candidatos do PSDB e do PT, respectivamente, ontem à tarde.