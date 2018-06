Candidatos mobilizam-se em RR por apoio

Enquanto aguardam uma definição se os presidenciáveis José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) farão campanha em Roraima, os dois candidatos ao governo estadual - Neudo Campos (PP), da base aliada de Dilma, e o tucano Anchieta Júnior - começaram a mapear as áreas onde tiveram pior desempenho no primeiro turno. Neudo teve 47,62% dos votos e Anchieta, 45,03%.

A campanha de Neudo ganhou o reforço do PSL, que elegeu dois deputados estaduais, e de candidatos da coligação do seu adversário que não se elegeram. Anchieta já se aliou a Petrônio Araújo (PHS), que ficou em terceiro lugar. Neudo criticou Araújo pela oposição ferrenha que fez a Anchieta no primeiro turno. "Ele só se candidatou para levar a eleição para o segundo turno", reclamou.