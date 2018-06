Candidatos querem maior proximidade com a população As propostas dos três candidatos ao cargo de ouvidor são parecidas. Fernando José Marques quer uma Ouvidoria com atuação "desburocratizada". "O promotor tem mais o que fazer do que ficar respondendo ofícios." A meta de Angelo Stacchini é abrir um canal de acesso com a população. "Somos uma instituição aberta." Para Deborah Pierri, a comunicação com a sociedade "exigirá postura pluralista, transparente e independente"