Cantor da dupla Edson e Hudson tem prisão decretada por não pagar pensão

SOROCABA - O juiz Diogo Volpe Soares, da 1ª Vara Cível de Limeira, a 131 km de São Paulo, decretou a prisão do cantor sertanejo Udson Gadorini Silva, da dupla Edson e Hudson, por falta de pagamento de pensão alimentícia para a filha Letícia Higa da Silva, de 18 anos.

O cantor, que faz a segunda voz da dupla, chegou a ficar sob o risco de ser preso, já que o mandado de prisão foi expedido no final da tarde de terça-feira, mas acabou fazendo um acordo nesta quarta. Ele e o irmão Edson têm casa e estúdio em Limeira, mas não estavam na cidade quando o mandado de prisão foi expedido.

Nesta tarde, o advogado de Letícia, Flamínio de Campos Barreto, informou ter havido um acordo entre as partes. Ele protocolou no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) um pedido de revogação do mandado de prisão.

Hudson teria deixado de pagar a pensão desde setembro de 2010. O valor devido é superior a R$ 90 mil. A falta de pagamento de pensão alimentícia é punida com prisão sem direito a fiança, segundo as leis brasileiras. A assessoria do cantor informou que houve apenas um mal entendido.

A dupla, uma das mais conhecidas do mundo sertanejo, está em turnê pelo Paraná. Na quinta-feira está prevista uma apresentação em Foz do Iguaçu e, na sexta, na cidade de Cascavel, ambas no oeste do Paraná.