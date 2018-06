Cantor Falcão sofre acidente em Minas Gerais

FORTALEZA - O humorista e cantor brega Falcão foi levado para sua casa em Fortaleza, após sofrer um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, 24, em Barbacena, Minas Gerais.

O acidente aconteceu quando o motorista do veículo do humorista perdeu o controle do carro e bateu em um muro, depois de uma apresentação na cidade. Estavam no carro além de Falcão, o motorista, o tecladista de Falcão, Romário Peixoto e uma produtora que não teve o nome revelado.

Os quatro tiveram ferimentos. Falcão, o tecladista e a produtora foram levados para um hospital por populares, enquanto o motorista fugiu. Depois de serem medicados três foram para um hotel de Barbacena. O tecladista foi transferido para um hospital em São Paulo.

Romário Peixoto foi quem teve maiores ferimentos, tendo quebrado sete dentes devido uma corte na boca que levou oito pontos. A produtora machucou o rosto e a mão. Falcão e o motorista tiveram leves escoriações.

A assessoria de imprensa de Falcão informou que sua agenda de show está mantida, precisando agora contratar um novo tecladista, enquanto Romário Peixoto se recupera.