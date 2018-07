Cantor sertanejo deixa hospital em SP O cantor Camargo, da dupla sertaneja Clayton e Camargo, teve alta, por volta de 11h00, do Hospital Samaritano, localizado no bairro de Higienópolis, na região central de São Paulo. No final da noite de ontem, ele sofreu um acidente quando o veículo que dirigia, um Citroën Xsara, se chocou contra um poste, na Avenida dos Bandeirantes, zona sul da cidade. O cantor foi socorrido pelo cunhado, que viajava num outro carro. Depois de realizar alguns exames, Camargo deixou o hospital com um colar cervical que deverá ser usado por alguns dias. De acordo com os médicos, o estado de saúde do sertanejo é bom. Segundo o 3o. Batalhão de Trânsito da capital paulista, Camargo informou que não estava trafegando acima da velocidade permitida e que perdeu o controle do carro numa curva por causa da chuva. Conforme ainda os policiais de trânsito, o cantor disse que estaria indo para um show, no sul do País. O acidente foi registrado como colisão de veículo contra poste.