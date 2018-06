Cantora ensaia no Maracanãzinho Madonna deixou o Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio, ontem pela primeira vez desde que chegou ao Brasil na madrugada de sexta-feira. Por volta das 17 horas, a cantora saiu para ensaiar no Ginásio do Maracanãzinho, zona norte. Enquanto Madonna fazia a passagem do show com a equipe da turnê Sticky & Sweet, seus três filhos - Lourdes Maria, Rocco e David Banda - foram passear no Leblon, zona sul. De manhã, a movimentação não passou dos pouco mais de cem fãs e curiosos, espantados pela chuva que ameaçava cair. A agitação cresceu às 15 horas, horário previsto para saída de Madonna. Cerca de 500 pessoas se aglomeravam na porta do hotel na esperança de ver a cantora. O ensaio atrasou por causa de uma falha na montagem do palco. Ninguém, além da equipe de produção, teria acesso ao ensaio. "Tudo é fechado, tudo é proibido", disse um assessor. Segundo pessoas ligadas à produção, a previsão de chuva não teria provocado mudanças na montagem do palco. Durante o show, Madonna percorre várias vezes uma grande passarela descoberta de 17 metros de comprimento por 12 m de largura. Como ocorre em todo lugar por onde a cantora passa, havia especulações sobre diversas atividades: visita a uma favela, a um ensaio de escola de samba, um encontro com o presidente Lula. Nada disso foi confirmado pela Assessoria de Imprensa.