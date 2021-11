Cantora Marília Mendonça morre aos 26 anos em acidente aéreo

Amigos e fãs lamentaram nas redes sociais a morte da cantora Marília Mendonça, na tarde desta sexta-feira, 5. Marília foi vítima com mais quatro pessoas de uma queda de avião na serra de Caratinga, em Minas Gerais.

Junto da cantora, estavam o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto do avião.

No seu perfil do Instagram, o cantor de forró Wesley Safadão foi um dos primeiros a dar declarações sobre a morte da artista. "Você é única, sua estrela brilhará para sempre. O Brasil perde uma grande artista e principalmente uma grande mulher. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião, descansem em paz", escreveu em uma postagem.

Gal Costa, que gravou uma música com Marília Mendonça para o disco A Pele do Futuro (2018), também lamentou a perda e relembrou o talento de Marília. "Uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste.

No Instagram, Caetano Veloso destacou as citações à Marília Mendonça na música "Sem samba não dá", lançada recentemente no último disco do cantor (Meu Coco, 2021). Caetano escreveu que foi arrebatado pelo talento da cantora durante um show. "[O arrebatamento] era tão grande que não só me pareceu justo que ela surgisse duas vezes na canção (sic) como que, em uma delas, seu nome viesse como Mar(av)ília Mendonça", escreveu.

"Estou arrasada e em choque com a morte de Marilia Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo,pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho", declarou a cantora Daniela Mercury.

Além de artistas, famosos de outras áreas falaram sobre a fatalidade. No Twitter, o jogador Neymar escreveu minutos depois da confirmação: "Me recuso acreditar, me recuso".

Me recuso acreditar, me recuso — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021

A apresentadora Tatá Werneck também deixou uma mensagem nas redes sociais. "Que tristeza senhor Deus. Meu Deus. Que tristeza senhor. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus. Que tristeza", escreveu Tatá no Twitter.

Que tristeza senhor Deus. Meu Deus . Que tristeza senhor. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus . Que tristeza — Tata werneck (@Tatawerneck) November 5, 2021

O youtuber Felipe Neto também usou o Twitter para homenagear a cantora. "Que tragédia, que tristeza, que perda. Os mais profundos sentimentos para as famílias de todas as vítimas desse acidente terrível. Marília Mendonça, você fez história. Não há palavras".

Que tragédia, que tristeza, que perda. Os mais profundos sentimentos para as famílias de todas as vítimas desse acidente terrível. Marília Mendonça, você fez história. Não há palavras. — Felipe Neto (@felipeneto) November 5, 2021

O apresentador Danilo Gentili publicou que está triste com a perda, usando uma imagem da cantora em seu programa.

Muito triste :( Foi um prazer te conhecer e brincar com você. Vai com Deus #MariliaMendonca pic.twitter.com/hbw4nvm2L7 — Danilo Gentili (@DaniloGentili) November 5, 2021

O perfil da Chapecoense também publicou mensagem. "Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem", escreveram no Twitter. "Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês."

Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês. — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 5, 2021

A atriz Dani Calabresa falou em sua conta no Twitter. "Ela alegrou tanto a gente com as lives durante a pandemia."