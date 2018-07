Cão da raça akita ataca família Cinco pessoas de uma mesma família foram atacadas por um cão da raça akita americano, na noite de quinta-feira, no Jardim Aeroporto, em Franca, na interior paulista. O casal e três filhos foram atendidos e apenas um filho de 2 anos permanece internado na Santa Casa em observação. O cão foi morto após o ataque. Provavelmente um morador do bairro, que não foi identificado, disparou dois tiros contra o cão. Material do cérebro do cão foi enviado para o Instituto Pasteur, em São Paulo, para saber se ele tinha ou não raiva. O cachorro estava com a família havia dois meses. Ela mudou-se para a residência e encontrou o cão abandonado pelos antigos donos. O exame para detectar a raiva sai em 24 horas.