Cão da raça rotweiller mata criança no RS Um menino de seis anos morreu depois de ser atacado por um cão da raça rotweiller em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. O cachorro pertence ao pai da vítima. De acordo com vizinhos, na hora do ataque, o cão estava amarrado. A polícia abriu inquérito para apurar o caso. O pai do garoto, Iago Peixoto, não deverá ser indiciado porque o animal estava preso.