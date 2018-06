Cão policial impede fuga de traficante e ajuda a localizar drogas na Grande SP

SÃO PAULO - Os agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano contaram com a ajuda de um cão policial na tarde de terça-feira, 19, para prender um criminoso e apreender drogas. O caso ocorreu no bairro Pouso Alegre, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo.

Ao perceber que a equipe da polícia se aproximava, o ladrão tentou fugir. Eles lançaram então o cão Heros, que conseguiu alcançar o suspeito.

Os policiais encontraram, também com a ajuda do cachorro, 400 quilos de drogas - maconha, crack e cocaína. O homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Franco da Rocha.