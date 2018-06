Capa do 'Jornal da Tarde' aparece entre 10 melhores do mundo

SÃO PAULO - A capa da edição desta terça-feira, 2, do Jornal da Tarde ganhou destaque mundial. O Newseum, tradicional museu americano do jornalismo, colocou a primeira página do diário, pertencente ao Grupo Estado, entre as dez melhores publicadas por jornais do mundo todo, em um ranking atualizado diariamente em seu site.

"Fizemos um exercício para que jornal fosse além do noticiário do dia e se aproximasse do drama vivido pelos passageiros do voo 447. Chegamos à capa com os personagens. A equipe está de parabéns", diz Cláudia Belfort, editora-chefe do Jornal da Tarde.

Segundo a instituição, que possui sede em Washington, o caso do voo 447 da Air France que sumiu dos radares foi "a maior história" das publicações do planeta nesta terça-feira, enquanto nos EUA a maioria dos jornais dedicou suas capas ao pedido de concordata da General Motors.

A primeira página da edição número 14.612 do Jornal da Tarde combinou fotos de passageiros brasileiros com infográficos e mapas do que parece ter sido uma das maiores tragédias da história aviação moderna.