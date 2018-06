Capitais da região Sudeste têm as temperaturas mais baixas do ano

SÃO PAULO - As quatro capitais da região sudeste registraram as temperaturas mais baixas do ano nesta quinta-feira, 28. Em São Paulo, a temperatura chegou aos 13,5ºC no Mirante de Santana, na zona norte. No Rio de Janeiro, foram registrados 16,8ºC no bairro do Alto da Boa Vista. Em Belo Horizonte, os termômetros marcaram 14ºC na região da Pampulha. Em Vitória, a mínima registrada foi de 19,5ºC. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas estão baixas na região desde o início da semana, por causa da chegada de uma frente fria. Neste final de semana as temperaturas podem subir um pouco, porém no domingo os meteorologistas aguardam a chegada de uma nova frente fria.