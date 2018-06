Capitais terão esquema especial de funcionamento no feriado de Corpus Christi

São Paulo, 5 - O feriado de Corpus Christi, que acontece entre a próxima quinta-feira, 7, e o domingo, 10, terá esquema especial de funcionamento nas capitais brasileiras.

No Rio de Janeiro, repartições públicas municipais e escolas serão fechadas durante os quatro dias. Mas os serviços essenciais, como hospitais, coleta de lixo e a guarda municipal, continuarão operando normalmente.

Já a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, preparou uma operação especial na rodoviária. A prefeitura conta com o apoio da BHTrans, Guarda Municipal, Polícia Civil e Comando de Policiamento da Capital (CPC) com o objetivo de minimizar o impacto no trânsito da área central. Espera-se que aproximadamente 75 mil pessoas desembarquem entre os dias 6 e 7, deixando a cidade rumo ao interior do Estado.