Capital concentra metade dos roubos de veículos do Estado

Metade dos veículos roubados no primeiro trimestre deste ano no Estado de São Paulo foi levada por bandidos na capital. Dos 19.253 roubos, 50,2%, ou 9.670 ocorrências, foram registrados nas ruas de São Paulo. Após quedas consecutivas nos últimos quatro anos, tanto na capital como no Estado voltou a crescer essa modalidade de crime. O total de roubos entre janeiro e março representa 33% de aumento sobre os 14.474 veículos levados no Estado no mesmo período do ano passado. As estatísticas foram obtidos no site da Secretaria da Segurança Pública e incluem roubos de carros, motos, caminhões e caminhonetes, entre outros. Nem polícia nem seguradoras informaram quais tipos e marcas de veículos são os principais alvos dos bandidos nem os locais onde os crimes são mais praticados. Para esse tipo de crime a pena prevista varia de 4 a 10 anos de reclusão. Os furtos, que seguiam tendência de queda, voltaram a crescer. Neste primeiro trimestre, foram 10.547 casos na capital, ante 9.651 no mesmo período de 2008 - crescimento de 9%. No Estado, os furtos saltaram de 23.374, em 2008, para 26.778, neste ano. Para o delegado titular da Divisão de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos e Cargas (Divecar), Itagiba Franco, o crescimento dos números não é significativo "por causa do aumento da frota de veículos". De março do ano passado a março deste ano, a cidade ganhou 392.961 mil veículos, passando de 6.067.707 para 6.468.668, crescimento de 6,4%. Franco explica também "o movimento cíclico da criminalidade". "Os criminosos percebem que a polícia está em cima de um crime, como roubo a banco, por exemplo, então migram para outra modalidade." O diretor executivo da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg), Neival Rodrigues Freitas, afirma que esses índices podem se refletir no preço dos seguros. "Já vimos esse aumento e as seguradoras estão avaliando os impactos disso na sua carteira de clientes", diz. "O que vai determinar o aumento ou não no preço do seguro não é só o roubo e o furto, há outros fatores. Se esse crescimento continuar, o aumento pode acontecer." DESMANCHE Segundo o delegado da Divecar, 90% dos veículos são roubados para abastecer desmanches. Antes disso, os veículos são levados para oficinas, para a retirada de peças. "A quadrilha vende um pacote para o desmanche com todas as peças, que vão de motor a pneus", diz Franco. Para coibir a ação de bandidos, o delegado afirma que o objetivo da polícia é combater a receptação. COLABOROU NÍCOLAS BORGES