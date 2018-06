Capital paulista terá menos frio nesta terça e tempo nublado

A terça-feira, 14, deve ter céu nublado durante o dia na capital, com chuva isoladas no final da tarde e temperaturas entre 11ºC e 20ºC, com ventos fracos e moderados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A madrugada registrou temperaturas mais elevadas do que as mínimas verificadas na segunda-feira, 13, quando os termômetros chegaram a marcar 8,5ºC, tornando-a mais fria do inverno deste ano. A mínima registrada na madrugada desta terça-feira foi de 11,8ºC, às 2 horas. A marca de 8,5ºC da madrugada de segunda-feira, entretanto, não foi o menor do ano. Em 4 de junho, ainda no outono, o Inmet registrou 7,7ºC.

Atualizado às 07h28.