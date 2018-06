Capital tem trânsito acima da média na manhã de sexta-feira São Paulo tinha trânsito carregado na manhã desta sexta-feira, 13, nas principais vias. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9 horas havia 108 quilômetros de congestionamento, índice acima da média para o horário que é de 67 quilômetros. A Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, era o principal ponto de congestionamento. Segundo a CET, a lentidão se estendia por 9,4 quilômetros da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim. No sentido centro da Radial Leste, o trânsito era ruim do Viaduto Pires do Rio até a Praça Roosevelt. Lá, foram registrados 7,5 quilômetros de lentidão às 9 horas. De acordo com a CET, o Corredor Norte-Sul também tinha trânsito complicado, no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna 1, com 4,5 quilômetros de congestionamento Rodovias O motorista que chegava à capital também enfrentava trânsito carregado, principalmente nas rodovias que ligam São Paulo ao interior e ao Estado do Rio de Janeiro. Os motoristas que passavam pela Rodovia Castelo Branco enfrentavam trânsito lento, com paradas, no sentido capital, do km 30 ao 27, devido ao excesso de veículos. Segundo a ViaOeste, concessionária responsável pelo sistema, o trânsito também era ruim do km 15 ao 12 devido ao trânsito na Marginal do Tietê. A Rodovia Presidente Dutra apresentava trânsito carregado no sentido São Paulo. Segundo a NovaDutra, concessionária responsável pela estrada, na região de Guarulhos, do km 216 ao 221, no pista marginal sentido capital, o trânsito era ruim devido ao excesso de veículos. Ainda na região de Guarulhos, o motorista enfrentava lentidão entre os km 222 e 219, no sentido Rio de Janeiro, devido à quantidade de veículos. A Rodovia dos Bandeirantes também apresenta tráfego complicado na manhã desta sexta-feira. De acordo com a AutoBan, concessionária responsável pelo sistema, a lentidão se estendia por seis quilômetros, do km 19 ao 13, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Por este mesmo motivo, segundo a AutoBan, o motorista enfrentava congestionamento no sentido São Paulo da Rodovia Anhangüera, entre os km 11 e 12.