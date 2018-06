Capital terá fim de semana nublado e com baixa umidade do ar

O fim de semana será de sol em São Paulo, mas com muitas nuvens. No sábado, o sol aparece o dia todo, mas pela manhã há predomínio de nuvens; a máxima pode chegar aos 24 graus na capital. No domingo, 19, o dia também terá sol entre nuvens, mas não deve chover na capital; a máxima prevista é de 25 graus. A temperatura cai um pouco na segunda-feira, 20, e não deve passar dos 22 graus. Umidade do ar A baixa umidade do ar predomina em 12 Estados e no Distrito Federal, que foram alertados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, sobre as condições do ar. De acordo com a Sedec, entre este sábado, 18, e segunda-feira, 20, a presença de uma massa de ar seco sobre grande parte do Brasil manterá o tempo seco, deixando a umidade relativa do ar em torno dos 20%. O tempo fica seco no sul e sudeste do Amazonas; em Rondônia; no sul do Pará; no Tocantins; em Goiás; no Mato Grosso; no norte do Mato Grosso do Sul; no centro e no sul do Maranhão; no centro e no sul do Piauí; no oeste, no centro e norte de São Paulo; no oeste, centro e norte de Minas Gerais; no oeste da Bahia e no Distrito Federal. Por conta das condições do ar, a Sedec desaconselha atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10 e 17 horas, principalmente entre 14 e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. A ingestão de bastante líquido é recomendável para evitar a desidratação.