Capitania dos Portos da Itália diz que brasileira caiu no mar

São Paulo, 4 - A Capitania dos Portos de Catânia, na Itália, informou na manhã desta segunda-feira, 4, através do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que câmeras de segurança do navio Costa Mágica, da Costa Cruzeiros, registraram a tripulante brasileira caindo do convés do navio em alto-mar.

A garçonete Laís Santiago dos Santos, de 21 anos, tripulante do navio Costa Mágica, estava desaparecida desde às 18h de sexta-feira, 1. De acordo com comunicado oficial da Capitania dos Portos, as imagens registram o momento em que ela cai da embarcação, por volta das 2h da madrugada, na região entre Malta e Sicília.

De acordo com o Itamaraty, a Capitania dos Portos informou o consulado geral do Brasil, em Roma, na Itália, que as buscas pelo corpo da garçonete continuarão, seguindo padrão do policiamento local. As imagens não foram divulgadas pela Capitania e fazem parte de uma investigação policial.

A família de Laís, que mora em Santos, no litoral paulista, foi informada do desaparecimento pela Infinity Brazil, empresa responsável pelo recrutamento da jovem, no sábado à tarde. O último contato de Laís com a família no Brasil foi feito em 23 de maio.

Segundo o site de notícias italiano Il Mattino, o navio havia partido de Malta rumo a Catânia, cidade na região da Sicília, na Itália, e estava a cerca de 30 km da costa quando Laís desapareceu. Na sexta-feira, ela trabalhou normalmente de manhã, mas não apareceu para o turno das 18 horas.