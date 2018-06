Capitania dos Portos procura pescadores desaparecidos em Itabapoana (RJ)

SÃO PAULO - A Capitania dos Portos continua a procurar nesta quarta-feira, 18, por cinco pescadores de São Francisco do Itabapoana, no Norte do Rio de Janeiro, que desapareceram

Eles saíram da Colônia de Pesca de São Francisco do Itabapoana no último dia 12 e as buscas começaram a ser feitas no dia 15, após o comunicado do desaparecimento dos tripulantes.

Inicialmente, os trabalhos estavam sendo realizados por cinco embarcações da colônia. Em seguida, foi enviado um navio ao local estimado do barco pesqueiro para auxiliar nos trabalhos.

O casco da embarcação chamada "Marimanda" foi encontrado a cerca de 120 km de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. As buscas continuam com o auxílio do Navio Patrulha Gurupá, do Comando do 1° Distrito Naval (Com1°DN), e de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). As causas do acidente serão investigadas.