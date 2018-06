SÃO PAULO - A Capitania dos Portos vistoriou nesta quinta-feira, 30, as embarcações que vão participar da queima de fogos na virada de ano nas praias do Rio de Janeiro. A inspeção ocorreu no Estaleiro Locar, da Praia da Ribeira, na Ilha do Governador, zona norte carioca, e em Niterói, na Região Metropolitana.