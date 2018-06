Capoeira e sapateado alemão para o príncipe O príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, viveu ontem um dia de celebração da união das culturas no norte do Paraná. A principal festa pelo centenário da imigração japonesa foi em Rolândia, a cerca de 420 quilômetros de Curitiba. Além de apresentações de danças folclóricas japonesas, houve capoeira e sapateado alemão.