Capotamento fere 3 na Imigrantes, em SP Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em conseqüência de um capotamento na pista norte da Rodovia dos Imigrantes, esta manhã. Segundo a concessionária Ecovias, o acidente aconteceu na altura do km 13, em São Paulo, no sentido litoral-capital, por volta das 8h30. As vítimas foram removidas por ambulâncias da empresa concessionária até o Pronto-Socorro do Hospital Sabóia, na zona Sul de São Paulo. Como reflexo do acidente e da interdição temporária da faixa central, houve uma lentidão de três quilômetros.