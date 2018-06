Capotamentos deixam um morto e 6 feridos em São Paulo Uma pessoa morreu e 6 ficaram gravemente feridas em dois capotamentos na madrugada deste domingo em São Paulo. Por volta das 3h30, um veículo de passeio ocupado por 5 pessoas capotou na Avenida Senador Teotônio Vilela, em Cidade Dutra, na zona sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas. Um pouco antes das 6h, na pista expressa da marginal Tietê, a 500 metros da Ponte do Limão, duas pessoas foram arremessadas para fora do veículo em que estavam após o motorista perder o controle do carro e causar o capotamento.