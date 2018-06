Caraguatuba planeja roteiro musical para a alta temporada

Considerada a porta de entrada do Litoral Norte, Caraguatatuba, a 178 quilômetros de São Paulo, espera receber 600 mil pessoas só para a virada do ano. Para a temporada de verão, a expectativa é de que 1,8 milhão turistas passem pela cidade, movimento que deverá ser até 10% maior em relação ao mesmo período do ano passado e à última temporada. Segundo secretário municipal de turismo, Ricardo Ribeiro, a crise mundial vai favorecer os negócios."São Paulo é o maior emissor de turistas do país e nosso litoral deve tornar-se a rota de muitos que deixaram de ir para o exterior ou outras regiões brasileiras,", acrescenta. Ele exemplifica que prova disso é que as 12 mil vagas oferecidas por hotéis, pousadas e colônias de férias já estão com reservas praticamente lotadas. Veja também: Dicas no Blog do Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Operação vai tentar garantir limpeza de Praia Grande O secretário observa que para atrair e atender as necessidades dos turistas, a programação do "Super Verão" terá apresentações todos os dias até 31 de janeiro. Entre os destaques, além da cantora Ivete Sangalo que abriu a temporada na sexta-feira (19/12), estão Timbalada (28/12), Banda Areia com André Léllis (31/12), Banda Eva (02/01), Inimigos do HP (03/01), Chiclete com Banana (09/01), Jorge Aragão (24/01), Vitor & Léo (29/01) e Asa de Águia (31/01). Para a virada do ano, haverá queima de fogos em quatro pontos da cidade, além de bailes populares nas regiões Norte, Sul e Centro. "A novidade será a queima de fogos da praia Martin de Sá, com 8 minutos, e na avenida da Praia continuaremos com a tradicional queima de 20 minutos", completa Ricardo Ribeiro. Em São Sebastião, Jorge Aragão também fará um show no dia 29 /12, às 23 horas, na Praia do centro, onde o cantor Daniel se apresentará no dia 30, no mesmo horário. A tradicional queima de fogos do reveillon terá duração de 15 minutos e animada ao som de DJ Fat, do Sirena, a partir das 22h, o grupo Ôbahia já na madrugada de 2009. Em Ilhabela só haverá queima de fogos no píer da Vila e na praia do Perequê, de dez minutos, cada. As duas cidades não definiram suas programações de verão por causa da transição de governo. Já em Ubatuba, a Secretaria de Turismo preparou uma extensa programação com shows de destaques do cenário nacional e regional, na praça de eventos da avenida Iperoig, no centro. O Festival de Verão terá atrações como NxZero (28/12), Jeito Moleque (30/12), Inimigos do HP (02/01), César Menotti e Fabiano (03/01), Ana Carolina (24/01) e Vagabundos (31/01). Na virada do ano foram programadas queima de fogos em quatro pontos diferentes: Maranduba, Praia do Cruzeiro (Centro), Perequê-Açu e Ubatumirim. A programação completa de Ubatuba e Caraguatatuba podem ser conferidas no sites (www.festivaldeveraoubatuba.com.br e www.superverao.com.br), respectivamente.