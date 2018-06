Caravanas do PT rumo a Brasília

Em tempos de "pré-candidatos" e "pré-campanha", os diretórios estaduais do PT estão recebendo "pré-inscrições" de militantes interessados em participar da convenção que vai homologar a candidatura de Dilma Rousseff, no dia 13, em Brasília. Os grupos serão fechados no início da semana que vem. Petistas estimam a presença de 1.200 pessoas na festa. Os discursos serão reservados aos presidentes dos partidos da coligação, à pré-candidata e, claro, ao presidente Lula, ansiosamente aguardado pelos organizadores. Todas as atenções estarão voltadas para a fala de Lula.