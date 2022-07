Cardeal d. Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo, morre aos 87 anos

Arcebispo emérito de São Paulo, o cardeal d. Cláudio Hummes morreu aos 87 anos na manhã desta segunda-feira, 4. Nome forte na Igreja Católica, foi bastante próximo do papa Francisco e até cotado para assumir o posto mais alto do Vaticano anos atrás. Mais recentemente, liderou o Sínodo da Amazônia e era engajado em temas ligados à floresta e na defesa de mudanças para combater a crise climática. "A Terra não aguenta mais", chegou a declarar.

Foi arcebispo de São Paulo e Fortaleza e bispo de Santo André. Segundo informações da Arquidiocese de São Paulo, D. Cláudio Hummes morreu após “prolongada enfermidade”. Gaúcho de Salvador do Sul, foi da Ordem Franciscana dos Frades Menores, tendo passado pelas ordenações sacerdotal e episcopal respectivamente em 1958 e 1975.

Leia Também A vida na Amazônia nunca esteve tão ameaçada como hoje, diz cardeal Hummes

Em 2019, foi relator geral da Assembleia Especial do Sínodo para a Igreja Católica na Amazônia, realizada pelo Vaticano de 6 a 27 de outubro. Na época, o cardeal também presidia a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam) e a Comissão Pastoral para a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). "A vida na Amazônia talvez nunca tenha estado tão ameaçada como hoje", declarou no início do evento.

À epoca, o religioso citou a Amazônia 29 vezes ao longo da fala, na qual destacou que a floresta corre riscos "pela destruição e exploração ambiental, pela violação sistemática dos direitos humanos elementares da população amazônica, de modo especial a violação dos direitos dos povos indígenas, como o direito ao território, à autodeterminação, à demarcação dos territórios e à consulta e ao consentimento prévios".

Ele também mencionou o "contexto de uma grave e urgente crise climática e ecológica que atinge todo o nosso planeta". "O aquecimento global, pelo efeito estufa, gerou uma crise climática sem precedentes, grave e urgente", declarou. "Ao mesmo tempo, ocorre no planeta uma devastação, depredação e degradação galopante dos recursos da terra, promovidas por um paradigma tecnocrático globalizado, predatório e devastador", continou. "A Terra não aguenta mais."

A atuação por mudanças sociais também foi uma marca na trajetória do arcebispo. Também em 2019, abriu a cerimônia de renovação do histórico Pacto das Catacumbas, em que a Igreja assume sua opção preferencial pelos pobres, com críticas à ganância por bens materiais: “Todas as grandes maldades do mundo são por causa do dinheiro; é a corrupção, é o roubo, guerras, conflitos, são mentiras. Tudo para juntar dinheiro, para ganhar dinheiro às custas de qualquer coisa. O dinheiro é o grande inimigo de Jesus, pois você não pode servir a Deus e ao dinheiro.”

Na cerimônia, Hummes usava uma estola que pertenceu ao arcebispo brasileiro d. Helder Câmara, também ligado a causaas sociais. “É uma relíquia e eu me sinto muito emocionado por estar usando”, disse à época. “A figura de dom Hélder no Vaticano 2.º recordando sempre que a Igreja não pode se esquecer dos pobres.”

Durante anos, escreveu artigos periodicamente para o Estadão, cuja seleção de 110 textos foi reunida no livro Diálogo com a Cidade (da editora Paulus).