Cardeal francês é condenado a 6 meses de prisão por não denunciar abusos sexuais contra menores

LYON, FRANÇA - O cardeal francês Philippe Barbarin foi condenado nesta quinta-feira, 7, a seis meses de prisão com suspensão da pena por seu silêncio sobre os abusos sexuais cometidos contra menores de idade por um padre de sua diocese.

A presidente do tribunal correcional de Lyon o declarou "culpado por não ter denunciado os maus-tratos" contra um menor entre 2014 e 2015. O prelado, de 68 anos, não estava no local para ouvir o veredicto.

Os advogados anunciaram que pretendem apresentar um recurso contra a sentença. "A motivação do tribunal não me convence. Portanto, vamos apelar contra a decisão por todas as vias do direito", disse Jean-Félix Luciani.

Francois Devaux, um dos demandantes, celebrou a sentença, que considerou uma "grande vitória para a proteção das crianças".

Philippe Barbarin é a maior autoridade da Igreja Católica processada na França por casos de abusos de menores. / AFP