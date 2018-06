Carga avaliada em R$ 700 mil é roubada na Grande São Paulo Três bandidos renderam o motorista de um caminhão que transportava uma grande carga de celulares da marca Nokia, na manhã desta quinta-feira, 17, na Rodovia Fernão Dias. O carregamento foi orçado em R$ 700 mil. De acordo com a Polícia Militar, a ação começou por volta das 6h30, quando o caminhoneiro foi abordado na rodovia, próximo ao bairro Terra Preta, na cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo. Os assaltantes seguiram com o motorista até a Freguesia do Ó, na capital paulista, onde o abandonaram. Depois, eles voltaram para Mairiporã, para descarregar a carga. O veículo foi encontrado vazio, por volta das 7 horas, na Estrada do Corumbá, na mesma cidade. O caso foi registrado na Delegacia de Mairiporã.