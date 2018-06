Carga com 27 toneladas de carne é saqueada após carreta tombar no Paraná; veja

SÃO PAULO - Uma carreta que transportava, aproximadamente, 27 toneladas de carne tombou na manhã deste domingo, 18, na PR-092, altura do KM 251, no trevo de acesso a cidade de Wenceslau Braz, no Paraná. Com o acidente, o baú do veículo se rompeu, a carga se espalhou pela via e foi saqueada por moradores.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as marcas de freagem no asfalto indicam que o motorista da carreta saiu da pista para o acostamento e, quando retornou, tombou. A pista ficou interditada nos dois sentidos por mais de duas horas.

Cerca de 2 mil pessoas cercaram a carreta e tiveram acesso à carga também pelo teto do baú, que se abriu. Devido à grande quantidade de pessoas, o saque, que foi completado em cerca de 20 minutos, não pôde ser impedido.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente. O motorista ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz.

