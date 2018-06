Carga de papel cai sobre carro e mata mulher em Minas Gerais

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou um morto e um ferido na manhã desta segunda-feira, 11, na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, região central de Minas Gerais. Outra mulher, parente da vítima fatal, ficou gravemente ferida. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 11 horas, a carga de papel transportada pelo caminhão caiu sobre o carro e matou a motorista Iris Maria Vilarino, de 42 anos. A passageira Jessika Vilarino Medrado, de 26 anos, ficou gravemente ferida. O corpo da motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de João Monlevade. Já a passageira foi encaminhada o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. O motorista do caminhão, Rodrigo Conti Rocha, de 26 anos, saiu ileso.