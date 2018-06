Carga derrubada fecha Vergueiro por 18h

A carga de madeira de 24 toneladas de uma carreta caiu na pista e causou a interdição da Rua Vergueiro, sentido bairro, próximo do acesso da Rodovia Anchieta, na zona sul de São Paulo. O incidente aconteceu por volta das 20 horas de anteontem. O trânsito só foi totalmente liberado 18 horas depois. A carga de madeira só começou a ser removida cerca de 12 horas depois do tombamento. Os responsáveis pela seguradora da carreta não permitiram a remoção do material da empresa Satipel, e transportado pela Transportadora Transplac, por agentes da CET. Eles alegaram que aguardavam um outro veículo, da seguradora ou da transportadora, para que a carga fosse retirada. O trabalho de remoção foi demorado, já que as placas de madeira, que medem cada uma 2,75 metros por 1,84 metro, são pesadas e o trabalho foi feito manualmente. Outros dois acidentes envolvendo caminhões complicaram o trânsito em duas das principais vias de São Paulo na tarde de ontem. Ninguém se feriu. O primeiro envolveu dois caminhões e ocorreu na Marginal do Tietê , na altura da Ponte das Bandeiras. O outro foi na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, próximo da Avenida Vila Ema, com três caminhões.