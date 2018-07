Carga roubada é achada em multinacional em Pindamonhangaba Uma carga de 17,4 mil quilos de alumínio, roubada nesta semana no Estado de Santa Catarina, foi localizada nesta quinta-feira pela polícia civil, em uma empresa multinacional de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. Segundo a delegada responsável pelo caso, Maria Elisabeth Bassi, a Delegacia de Investigações Gerais de Joinville (SC) solicitou aos policiais de Pindamonhangaba que fossem até a empresa verificar a carga. ?Ao chegarem lá constaram que a carga era roubada. A empresa comprovou, via notas fiscais, que comprou o produto de forma idônea da fornecedora Qualis, de Santa Catarina, pelo preço de mercado.? Diante dos documentos apresentados pela multinacional, a polícia apurou que a empresa, cujo nome foi mantido em sigilo, também foi vítima do crime. ?Ficou esclarecido que não há nenhuma participação desta empresa de Pindamonhangaba no roubo de carga.? O alumínio foi comprado pela multinacional por R$ 63 mil da empresa Qualis Ambiental, de Santa Catarina. O caso está sendo investigado também pela polícia catarinense, que deve convocar os representantes da empresa Qualis, para que seja informada a procedência do alumínio. ?Por enquanto, até que os fatos sejam apurados, a empresa de Santa Catarina responde por receptação culposa, ou seja, sem intenção.? O alumínio foi roubado na cidade de Araranguá (SC) no último domingo. O motorista do caminhão César Augusto Scarfi foi mantido refém da quadrilha por mais de 24 horas e só depois libertado. Na multinacional em Pindamonhangaba a carga foi descarregada na última terça-feira.