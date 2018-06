Cargo de confiança ganha direito a 'bolsa-combustível' A edição de um decreto presidencial, a dois meses do início da campanha eleitoral, concedendo ajuda de combustível a ocupantes de cargos comissionados no governo, pôs a oposição em alerta. Publicado ontem no Diário Oficial da União, o Decreto 7.132 autoriza cerca de 6 mil servidores de confiança a receberem indenização, apelidada de "bolsa combustível", pelo uso de veículo próprio em serviços externos.