Cargos são prêmio de consolação

Uma crítica freqüente que se faz à Anac é a de que faltam técnicos com bagagem em gestão da aviação na sua cúpula. Enquanto a diretora Denise Abreu mais defende as companhias aéreas do que fiscaliza seus serviços, o presidente da Anac, Milton Zuanazzi, se assume como um "homem do turismo" no órgão. Ele foi secretário-executivo do Ministério do Turismo na gestão de Walfrido dos Mares Guia e sonhava substituir o chefe, mas se contentou com o mandato até 2011 na Anac, segundo assessores do governo. "Não sou afilhado de ninguém, fui indicado pelo turismo brasileiro", disse Zuanazzi, apadrinhado na Anac por Mares Guia (hoje ministro das Relações Institucionais), com apoio, também, da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. O diretor diz que 29 entidades do setor assinaram documento propondo seu nome. "O ministro Walfrido levou em mãos esse documento ao presidente Lula", contou Zuanazzi ao Estado, na posse de Sérgio Gaudenzi na presidência da Empresas Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). "Minha indicação foi absolutamente técnica." Zuanazzi e Denise disputam poder na agência. Quem procura se manter afastado da guerra das empresas é o militar da reserva Jorge Velozo, o único "técnico" do grupo. Velozo, porém, foi indicado pelo ex-comandante da Aeronáutica Luiz Carlos Bueno, como compensação por não ter sido promovido a brigadeiro. O diretor Leur Lomanto (BA), ex-deputado e relator da proposta de criação da Anac, teve o apoio do PMDB e do hoje ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, também baiano. Lomanto atribui sua indicação à experiência de relator e ao período em que trabalhou num cargo comissionado na Infraero. "Quando relatei o projeto, não imaginava ser diretor da Anac." Outro diretor, Josef Barat, destacou-se por comandar uma auditoria que praticamente inocentou a TAM pelo apagão aéreo às vésperas do Natal. Isso apesar de a própria empresa ter admitido que praticou overbooking (venda de bilhetes a mais que o número de assentos) em 125 vôos. Barat conta com o apoio do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) e do governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB).