Cargueiro é desencalhado no litoral baiano O cargueiro Cabo Pilar, de bandeira panamenha, que estava preso em um banco de areia a cerca de sete quilômetros do Farol da Barra, em Salvador (BA), desde a noite de domingo (25), foi desencalhado no início da tarde desta quarta-feira, 28. Equipes da Capitania dos Portos aproveitaram a subida da maré para realizar os trabalhos, que começaram por volta das 13h30. O navio, carregado com 64 mil toneladas de óleo combustível para embarcações, seguia do terminal marítimo de Madre de Deus, administrado pela Petrobras, com destino a Bahamas, quando encalhou na saída marítima da Baía de Todos os Santos para o oceano. Segundo o capitão dos portos, Maurício Vianna, o acidente não causou nenhuma avaria na embarcação e não houve vazamento do óleo. A capitania abriu um inquérito administrativo para investigar as causas do acidente.