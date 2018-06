Cariocas comemoram 445 anos do Rio em cenário atípico

Técnico do Flamengo Andrade, Dom Orani João Tempesta, Arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio, e presidente da Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (SARCA), Roberto Cury

RIO - Shows de música brasileira, um bolo de aniversário gigante e uma chuva que pouco lembra o cenário tropical do Rio marcaram a comemoração dos 445 anos da fundação da cidade. Segurando guarda-chuvas e guardanapos, milhares de pessoas enfrentaram fila para comer o bolo de 10 metros de comprimento, decorado com símbolos da cidade. Apesar da festa, a segunda-feira foi de trabalho normal. Os cariocas têm feriado municipal no dia 20 de janeiro, em homenagem a São Sebastião, padroeiro do Rio.

O mau tempo durante todo o dia não prejudicou a tradicional comemoração organizada na Rua da Carioca, no centro, que contou pela primeira vez com a participação da Arquidiocese da cidade. O arcebispo Dom Orani Tempesta acompanhou a chegada da imagem de São Sebastião e ajudou a apagar as velas do bolo. A cantora Elza Soares e o locutor esportivo José Carlos Araújo receberam faixas com títulos de "os mais cariocas do Rio", e o técnico do Flamengo, Andrade, foi homenageado pela conquista do hexacampeonato brasileiro de futebol, no ano passado.

De acordo com os organizadores da festa, mil latas de cerveja, mil copos de refrigerante e 5 mil fatias de bolo foram distribuídos ao público que acompanhou a comemoração, que contou com a presença de músicos da Sociedade de Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca).

No início da noite, a chuva provocou o atraso dos shows de Leci Brandão e da banda Farofa Carioca, marcados para acontecer ao ar livre na Cinelândia, também no centro. Mais tarde, Gilberto Gil se apresentaria ao lado da filha Preta Gil na Cidade de Deus, na zona oeste, com a participação da cantora Maria Gadú, do rapper MV Bill e do grupo Revelação.

A comemoração do aniversário da cidade começou no domingo, com uma bênção à cidade no alto do Corcovado, aos pés do Cristo Redentor, e com o corte de outro bolo - de 4,45 metros de comprimento.

A cidade do Rio foi fundada em 1565 pelo português Estácio de Sá, em uma fortaleza improvisada entre os morros Pão de Açúcar e Cara de Cão. O objetivo da ocupação era expulsar os franceses que pretendiam estabelecer uma colônia na região, a chamada França Antártica.