Cariocas correm contra o câncer de mama Mais de duas mil mulheres participaram, neste domingo, da Corrida Contra o Câncer de Mama, realizada no Aterro do Flamengo, zona sul do Rio. A vencedora foi a atleta Fabiana Cristine da Silva, que recebeu prêmio de R$ 8 mil. O calor não assustou as mulheres que compareceram ao evento, dividido entre uma corrida de 10 km e uma caminhada de 5 km. A iniciativa da corrida foi do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) e da empresa de cosméticos Avon. O objetivo dos organizadores é conscientizar a população sobre a importância do exame preventivo no tratamento do câncer. Médicos oncologistas estiveram no local para orientar as mulheres sobre como realizar o auto-exame e informar sobre a prevenção e o tratamento da doença. O valor arrecadado com as inscrições, que custaram R$ 15, será integralmente encaminhado ao IBCC.