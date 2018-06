Cariocas e turistas garantem lugar para a virada na praia de Copacabana

RIO - As areias de Copacabana ficaram movimentadas desde cedo nesta terça-feira. Turistas e cariocas que moram longe da praia aproveitaram o dia de sol e garantiram um lugar para a passagem do ano. Muitos montaram acampamento, com comida e bebida. O mar ficou cheio de oferendas para Iemanjá.

A expectativa das autoridades é reunir mais de dois milhões de pessoas à meia-noite. No início da manhã, as onze balsas de onde seriam lançados os fogos de artifício da festa de réveillon foram levados do cais da Ilha do Governador, na zona norte, para Copacabana.