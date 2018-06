Cariocas lotam praias em domingo de sol e calor Depois de um sábado ensolarado no Rio de Janeiro, com temperatura que chegou a 38ºC, igualando o recorde de máxima do ano até agora na cidade, a capital fluminense amanheceu novamente quente, fazendo com que os moradores lotassem as praias neste domingo, 4, especialmente Copacabana, na zona sul. De acordo com previsão da empresa Climatempo, a temperatura ficaria entre 21 e 37ºC. No Rio, a estiagem já dura 22 dias e ajuda a deixar o mar cristalino - as chuvas levam a sujeira até as praias e sobrecarregam as galerias pluviais. A previsão é de que só volte a chover a partir de quinta-feira. E das 31 praias monitoradas pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, apenas cinco estão impróprias - Botafogo, Flamengo, Urca, Barra de Guaratiba e um trecho da Barra da Tijuca, entre o Quebra-Mar e a Praia do Pepê. Copacabana foi uma das praias mais lotadas neste domingo porque milhares de pessoas vieram da zona norte de metrô, estreando o primeiro fim de semana da terceira estação do bairro, Cantagalo, inaugurada no fim do governo de Rosinha Matheus, mas que só entrou em funcionamento na semana passada. Outros Estados Os termômetros da cidade de São Paulo também mostram temperaturas elevadas: o ar está quente, seco, não há previsão de chuva e, até às 15 horas, a temperatura estava em 31ºC. Na Baixada Santista, o ar quente e seco que cobre São Paulo garantiu mais um dia de tempo aberto. A temperatura registrava 33ºC. Em Salvador, depois de um início de dia de céu nublado e chuva o tempo abriu e a tarde foi de muito sol, com cerca de 29ºC. O ar quente que cobre o sudeste do País deixou o tempo aberto também em Belo Horizonte, que apresentou 27º. Cuiabá registrou 35.ºC e em Porto Alegre, por sua vez, os termômetros marcavam 26ºC. Texto ampliado às 17 horas