Carnaval 2011: Boitatá homenageia músicos com 50 mil O Cordão do Boitatá atraiu mais uma vez uma horda de fantasiados para o centro do Rio, em seu 15.º carnaval. O bloco saiu cedinho com um cortejo na Rua do Mercado. Como sempre, a multidão caprichou na fantasia e lotou a Praça XV e a escadaria do Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Rio. Todo mundo pulando ao som de marchinhas antigas e ritmos brasileiros tradicionais que caracterizam o Boitatá - mito indígena simbolizado por uma cobra "de fogo".