Carnaval 2011: Chiclete inicia jornada dupla em Salvador A banda Chiclete com Banana iniciou, às 15 horas, seu primeiro desfile no dia, à frente do Bloco Camaleão, no Circuito Osmar (Campo Grande). É a única apresentação da banda, uma das mais festejadas do carnaval de Salvador, no tradicional circuito - este ano, os organizadores decidiram privilegiar o Circuito Dodô (Barra-Ondina) -, mas não a única no dia.