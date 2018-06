Carnaval 2011: Com Hebe, Cláudia Leitte empolga foliões A apresentadora Hebe Camargo, que completa 82 anos hoje, é a homenageada por Cláudia Leitte no último desfile do Bloco Papa no carnaval de Salvador. A apresentadora, vestindo figurino semelhante ao da cantora - e de pernas de fora -, acompanhou o bloco com microfone na mão. Chegou a cantar trechos de algumas músicas e interagiu bastante com os foliões.