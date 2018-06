Carnaval 2011: Dragões da Real sobe para Grupo Especial

A escola Camisa Verde e Branco, da Barra Funda, sagrou-se vice-campeã e também vai participar do Grupo Especial no ano que vem. A agremiação, uma das mais tradicionais de São Paulo, com 9 títulos no Grupo Especial, ficou empatada com a Morro da Casa Verde, mas venceu pelo critério de desempate. A Camisa Verde e Branco foi para o Anhembi com um enredo que fala sobre um dos principais cartões postais da cidade, a Avenida Paulista.

As escolas campeãs do carnaval paulista vão desfilar na próxima sexta-feira (11), a partir das 22 horas. A ordem dos desfiles será: Dragões da Real (campeã do Grupo de Acesso); Camisa Verde e Branco (vice-campeã do Grupo de Acesso); Gaviões da Fiel (5º colocada do Grupo Especial); Unidos de Vila Maria (3º colocada do Grupo Especial); Mancha Verde (4º colocada do Grupo Especial); Acadêmicos do Tucuruvi (2º colocada do Grupo Especial) e Vai-Vai (campeã).

Em 2012, a Camisa Verde e Branco abrirá o carnaval paulista na sexta-feira, seguida da Império de Casa Verde. A Dragões da Real será a primeira a desfilar no sábado de carnaval, seguida da Pérola Negra. A ordem das demais escolas será definida por sorteio.

No Grupo Especial, Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche foram rebaixadas ao Grupo de Acesso em 2012. As escolas ficaram com a penúltima e última colocações, respectivamente. As duas agremiações rebaixadas foram justamente as que retornaram ao Grupo Especial após o rebaixamento de 2009.