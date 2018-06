Carnaval 2011: Gil faz 1º desfile do Filhos de Gandhy

De agogô na mão, Gil participou da banda que animou o bloco e elogiou a homenagem oficial feita pelo carnaval de Salvador à percussão. "Nada mais justo", comentou.

Segundo os organizadores, 7 mil homens - o bloco é exclusivamente masculino - participaram da festa, que cumpriu um trajeto entre o Centro Histórico de Salvador e o Circuito Osmar (Campo Grande). Amanhã e terça-feira o afoxé desfila, respectivamente, nos Circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar.

Na tarde de hoje, um encontro pouco provável ocorreu no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O grupo Olodum recebeu, no bloco de mesmo nome, os adolescentes de calças coloridas do Restart. Juntas, as bandas cantaram um clássico da axé music, Nossa Gente (Avisa lá).