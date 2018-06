Carnaval 2011: Ivete recebe Reginho no Bloco Coruja No início de sua apresentação, na tarde de hoje, no Circuito Osmar (Campo Grande), a cantora Ivete Sangalo, à frente do Bloco Coruja, recebeu o cantor e compositor Reginho no trio. Autor de um dos hits do carnaval de Salvador, Minha mulher não deixa, não, o pernambucano cantou o sucesso com a musa, além de "Na base do beijo", da cantora.