Carnaval 2011: Kadafi e DEM são tema de bloco no DF Um do blocos de carnaval mais tradicionais do Distrito Federal, o Pacotão manteve a marca do deboche político no seu desfile desse ano. Dessa vez, a ironia do bloco escolheu entre seus alvos o DEM e o ditador líbio Muamar Kadafi. No desfile de ontem, uma faixa ao lado do trio elétrico que acompanhava o grupo dizia "Kadafi é do DEM".