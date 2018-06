Carnaval 2011: Polícia do Rio detém mais de 600 foliões No Rio de Janeiro, 622 pessoas já foram encaminhadas à delegacia por agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) por urinar na rua até esta terça-feira, 8. A operação Choque de Ordem está sendo realizada desde as comemorações pré-carnaval na cidade.