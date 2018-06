Carnaval 2011: Porto de Salvador recebe 18 mil pessoas

A maioria dos passageiros, oriundos de outros Estados do País, chega ao terminal turístico atrás de informações sobre os blocos de carnaval. Há lojas de vendas de abadás no local e os visitantes têm pressa, já que os abadás mais procurados são de blocos com saída à tarde, como o Coruja, de Ivete Sangalo, e o Camaleão, do Chiclete com Banana, que desfilam no Circuito Osmar (Campo Grande), o mais próximo do terminal.